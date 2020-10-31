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Trabzonspor'da beklenen gelişme! Teknik direktör Eddie Newton kovuldu

Süper Lig'de sezonun başlamasının ardından bu haftaya kadar pek iç açıcı bir karne sergileyemeyen Trabzonspor, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdı.

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Fenerbahçe karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son vermişti. Ağaoğlu'nun tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton’ın takımın başında kalmasını istediği gelen haberler arasındaydı.

Fanatik'in haberine göre; Başakşehir ve Fenerbahçe yenilgilerinin ardından Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, 3-1 öne geçtiği maçtan 4-3 mağlup ayrılınca İngiliz hocanın kredisi tamamen tükendi.

2016/17 sezonundan sonra ligde ilk kez üst üste 3 maç kaybeden Bordo Mavili ekip, İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa'ya kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Newton, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sonucun nedeni hatalar"

"Bu sonucun nedeni hatalar, basitçe söylemek gerekirse. Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik. Bu kadar basit hatalar yapamazsınız. Yaparsanız cezasını çekersiniz. Bu kadar basit."

"Henüz sezonun başındayız'' 

"Başarı durumu, sezonun sonunda değerlendirilir. Henüz sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar var. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Başarılı ya da başarısız demek için sezon sonunu beklemelisiniz."

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