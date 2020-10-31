İzmir depremi, olası İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıtladı

İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir depremiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ünlü Prof. herkesin merak ettiği "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna yanıt verdi.

Abone ol

İzmir Seferihisar'da meydana gelen, AFAD'ın verilerine göre, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok bina yıkılırken, 25 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi de yaralandı.

Milliyet'in haberine göre, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da yanıt geldi.

"Diğer şehirleri etkilemesi normal"

Depremin büyüklüğü nedeniyle diğer şehirleri etkilemesinin normal olduğunu belirten Tüysüz, "Ege bölgesi daima bu tür depremlerin beklendiği bir yer. İstanbul'daki fayı etkilemesi söz konusu değil, kendi başına bir depremdir. 1955 yılında meydana gelen Söke-Balat depremi ile çok benzer özellikleri vardır. Yer olarak da benzerdir" ifadelerini kullandı.

"Bu tekil bir depremdir diye değerlendiriyorum"

İTÜ Deprem Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Taşkın ise, şunları söyledi:

Seferihisar’a 23.5 kilometre açıkta olmuş bir deprem. Merkez üssü 395 kilometre uzakta olan bir deprem. İstanbul’da yumuşak zeminde bulunan yerler hissedebilir. Çok beklediğimiz bir yer değil. Bu tekil bir depremdir diye değerlendiriyorum.