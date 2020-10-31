BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  GÜNCEL

İzmir depremi, olası İstanbul depremini tetikler mi? Prof. Dr. Okan Tüysüz yanıtladı

İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz, İzmir depremiyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Ünlü Prof. herkesin merak ettiği "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna yanıt verdi.

Abone ol

İzmir Seferihisar'da meydana gelen, AFAD'ın verilerine göre, 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası birçok bina yıkılırken, 25 kişi hayatını kaybetti, 804 kişi de yaralandı.

Milliyet'in haberine göre, bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den "İzmir depremi olası büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusuna da yanıt geldi.

"Diğer şehirleri etkilemesi normal"

Depremin büyüklüğü nedeniyle diğer şehirleri etkilemesinin normal olduğunu belirten Tüysüz, "Ege bölgesi daima bu tür depremlerin beklendiği bir yer. İstanbul'daki fayı etkilemesi söz konusu değil, kendi başına bir depremdir. 1955 yılında meydana gelen Söke-Balat depremi ile çok benzer özellikleri vardır. Yer olarak da benzerdir" ifadelerini kullandı.

"Bu tekil bir depremdir diye değerlendiriyorum"

İTÜ Deprem Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Beyza Taşkın ise, şunları söyledi:

Seferihisar’a 23.5 kilometre açıkta olmuş bir deprem. Merkez üssü 395 kilometre uzakta olan bir deprem. İstanbul’da yumuşak zeminde bulunan yerler hissedebilir. Çok beklediğimiz bir yer değil. Bu tekil bir depremdir diye değerlendiriyorum.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Tsunaminin vurduğu Sığacık'ta şoke eden görüntü! Sandalyeye oturan kadın boğuldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir depremi ölü sayısı kaç oldu? 6.6 büyüklüğündeki depremde son durum
İzmir'de depremdeki enkazdan 17 saat sonra kurtarıldılar
BAE Veliahtı'nın 'paralı' gazetecisinden alçak İzmir depremi paylaşımı!
Almanya'dan anlamlı İzmir depremi mesajı: Bizi kalbimizden vuruyor
İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem oldu
İzmir'den çok acı haber! Depremde bir aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'den aile hekimliği raporu: Kritik hastalıkların durumları takip edilemiyor!
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
DEAŞ’ın sözde komutanı Adana’da yakalandı
İzmir'de amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı
Gri kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu
Okul tatilleri ne zaman 1. ara tatil ne zaman başlıyor?
Yorumlar 1 yorum