BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  DÜNYA

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Türk halkının yanında olduklarını dile getirdi.

Abone ol

Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından liderlerden, Türkiye’ye destek ve geçmiş olsun mesajları devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Her zaman olduğu gibi Türk halkının yanındayız'' 

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu’daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatanımızın güzel şehri İzmir’de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye’nin tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de depremdeki enkazdan 17 saat sonra kurtarıldılar
BAE Veliahtı'nın 'paralı' gazetecisinden alçak İzmir depremi paylaşımı!
Almanya'dan anlamlı İzmir depremi mesajı: Bizi kalbimizden vuruyor
İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem oldu
İzmir'den çok acı haber! Depremde bir aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
İzmir depremi sonrası skandal ifadeler kullanan provokatör yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
DEAŞ’ın sözde komutanı Adana’da yakalandı
İzmir'de amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı
Gri kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu
İzmir'de depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı
İzmir'de deprem enkazından anne ölü, oğlu yaralı çıktı
Okul tatilleri ne zaman 1. ara tatil ne zaman başlıyor?
Yorumlar