KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İzmir’deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Türk halkının yanında olduklarını dile getirdi.

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Ege Denizi’nde Türkiye ve Yunanistan açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından liderlerden, Türkiye’ye destek ve geçmiş olsun mesajları devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de meydana gelen deprem nedeni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Her zaman olduğu gibi Türk halkının yanındayız''

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının her zaman olduğu gibi Anadolu’daki kardeşlerinin yanında olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Anavatanımızın güzel şehri İzmir’de meydana gelen depremden büyük üzüntü duyduk. Temennimiz hasarın en hafif şekilde atlatılmasıdır. Anavatan Türkiye’nin tüm imkanları ile depremin neden olacağı yaraları en kısa sürede saracağına olan inancımız tamdır. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize başsağlığı, etkilenen kardeşlerimize de en kalbi duygularımla geçmiş olsun dileklerini iletiyorum.” dedi.