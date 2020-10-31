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BAE Veliahtı'nın 'paralı' gazetecisinden alçak İzmir depremi paylaşımı!

BAE Veliaht Prensi Zayed’in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei alçak paylaşımlarına devam ediyor. Birkaç hafta önce Peygamber Efendimiz'e hakaret eden ve İsrail'den özür dileyen Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

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İsrail ile ilişkilerini düzelttikten sonra Müslümanlara karşı olan düşmanlığını gizlemeyen BAE alçaklığa devam ediyor.

İzmir'deki depremle alay etti

BAE Veliaht Prensi Zayed’in 'paralı' gazetecisi Hamad Al Mazrouei alçak paylaşımlarına devam ediyor. Al Mazrouei, İzmir'deki depremin ardından, ''Bugün Cuma, Türkiye'nin bütün camileri Fransa'yı yıktığını iddia ediyor. Allah İzmir'den cevap verdi.'' paylaşımını yaptı. Bu paylaşıma binlerce kişi tepki gösterdi.

Peygamber Efendimiz'e hakaret etmişti

BAE’de Zayed’in paralı gazetecisi Hamad Al Mazrouei, İsrailli bir gazeteye röportaj vererek alçakça ifadelerle Peygamber Efendimiz’e (S.A.V.) suçlamalar yöneltmişti. Peygamber Efendimize ‘Hayber'de Yahudilere haksızlık etme’ iftirasını atan Mazrouei, “Onları Medine’den kovdu. 629’da Medine’den ihraç edilen Hayber Yahudileri için İsrail’den özür diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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