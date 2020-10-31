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İzmir'de amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı

İZMİR'de meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, hastaneye kaldırıldı.

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İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremin etkileri sürüyor...

Yıkılan binaların altında kalan insanları kurtarmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kişiyi daha enkazdan çıkardı.

Hastaneye kaldırıldı

AFAD, AKUT Arama Kurtarma Derneği ve Büyükşehir Belediye İtfaiyesine bağlı çalışanlar Bayraklı ilçesi 258. Sokak’ta yıkılan Doğanlar Apartmanı’nın enkazından amatör bir futbolcuyu kurtardı.

Arama kurtarma köpeklerinden de yararlanan ekipler, enkazdan kurtarılan 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler'i hastaneye kaldırdı.

Ayrıca, 1593. Sokak’ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarıldı.

Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor.

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