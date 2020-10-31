BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  POLİTİKA

CHP'den aile hekimliği raporu: Kritik hastalıkların durumları takip edilemiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, ‘Aile Hekimleri Raporu’ sunuldu. Raporda, "Kanser tarama, kronik hastalık takipleri ve obezite ile mücadele aksadı. Kritik hastalıkların durumları takip edilemiyor" denildi.

Abone ol

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan raporda, aile hekimlerinin temel birçok görevini yerine getiremediği, bu durumun pandemi sona erdiğinde büyük sorunlara neden olacağı vurgulandı. Raporda, "Kanser tarama, kronik hastalık takipleri ve obezite ile mücadele aksadı. Kritik hastalıkların durumları takip edilemiyor" denildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek imzalı haberde aktarılan bilgilere göre, raporda, ülke genelinde 7 bin 979 Aile Sağlığı Merkezi ve 26 bin 252 Aile Hekimliği Birimi’nde toplam 24 bin 82 aile hekimi görev yaptığı belirtildi. Her 3 bin 405 kişiye bir aile hekimi düşüyor.

"Halk sağlığını ciddi oranda tehlikeye atmakta"

Salgın sürecinde aile hekimlerinin asıl yapması gereken işleri yapamadığı belirtilen raporda, “Tabipler asıl ve öncü görevleri olan kanser tarama, kronik hastalık takipleri ve obezite ile mücadeleden uzaklaştırılmakta. Bu durum halk sağlığını ciddi oranda tehlikeye atmakta ve salgın sürecinden bağımsız, yurttaşların hayati sorunlar yaşamasına neden olmakta” dendi.

Ek ödeme yok kira var

Tüm çabalarına rağmen aile hekimlerinin ek ödeme alamadığı, sağlık ocağı kiralarını dahi kendilerinin karşıladığı ifade edilen raporda, temel sorunlar şöyle sıralandı:

Hastasından virüs kaparak izole olan, hastanede yatan aile hekimlerinin maaşları kesildi. Son derece önemli bir sağlık hizmeti veren aile sağlık merkezi çalışanları açısından bu uygulama adaletsiz ve haksız bir sonucu ortaya çıkardı. Aile hekimliği sisteminin en büyük sorunu olan kanunsuz ilaç talepleri, hastanın gelmeden raporlu ilaçlarının yazılmasının istenmesi, evde ziyaret edilen hastalarının sorunları ve uygunsuz rapor talepleri, şiddet olaylarının temel sebebi.

Günde 400 rapor

Aile hekimlerinin haklarına keyfi bir müdahale söz konusu olduğu vurgulanan raporda “Aile hekimleri, sürekli artan iş yüklerinin yanı sıra kendilerinden talep edilen ve sayısı bir dönem neredeyse 400’ü bulan raporlar sebebiyle mesleklerini yapamaz hale geldiler” ifadeleri yer aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Haluk Levent İzmir depreminin ardından harekete geçti AHBAP yardıma koştu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de depremdeki enkazdan 17 saat sonra kurtarıldılar
BAE Veliahtı'nın 'paralı' gazetecisinden alçak İzmir depremi paylaşımı!
Almanya'dan anlamlı İzmir depremi mesajı: Bizi kalbimizden vuruyor
İzmir'de 5 büyüklüğünde artçı deprem oldu
İzmir'den çok acı haber! Depremde bir aileden 3 kişi yaşamını yitirdi
İzmir depremi sonrası skandal ifadeler kullanan provokatör yakalandı
ÖNCEKİ HABERLER
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti
DEAŞ’ın sözde komutanı Adana’da yakalandı
İzmir'de amatör futbolcu Malik Tahirler enkazdan kurtarıldı
Gri kategorideki terörist ikna yoluyla teslim oldu
İzmir'de depreme marketin kasasında yakalanan 3 kadını kısa mesaj kurtardı
Ayşecan Tatari anne oldu ilk kareyi paylaştı Çocuklar Duymasın'ın Duygu'suydu
Yorumlar