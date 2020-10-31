CHP'den aile hekimliği raporu: Kritik hastalıkların durumları takip edilemiyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, ‘Aile Hekimleri Raporu’ sunuldu. Raporda, "Kanser tarama, kronik hastalık takipleri ve obezite ile mücadele aksadı. Kritik hastalıkların durumları takip edilemiyor" denildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından hazırlanan raporda, aile hekimlerinin temel birçok görevini yerine getiremediği, bu durumun pandemi sona erdiğinde büyük sorunlara neden olacağı vurgulandı. Raporda, "Kanser tarama, kronik hastalık takipleri ve obezite ile mücadele aksadı. Kritik hastalıkların durumları takip edilemiyor" denildi.

BirGün'den Hüseyin Şimşek imzalı haberde aktarılan bilgilere göre, raporda, ülke genelinde 7 bin 979 Aile Sağlığı Merkezi ve 26 bin 252 Aile Hekimliği Birimi’nde toplam 24 bin 82 aile hekimi görev yaptığı belirtildi. Her 3 bin 405 kişiye bir aile hekimi düşüyor.

"Halk sağlığını ciddi oranda tehlikeye atmakta"

Salgın sürecinde aile hekimlerinin asıl yapması gereken işleri yapamadığı belirtilen raporda, “Tabipler asıl ve öncü görevleri olan kanser tarama, kronik hastalık takipleri ve obezite ile mücadeleden uzaklaştırılmakta. Bu durum halk sağlığını ciddi oranda tehlikeye atmakta ve salgın sürecinden bağımsız, yurttaşların hayati sorunlar yaşamasına neden olmakta” dendi.

Ek ödeme yok kira var

Tüm çabalarına rağmen aile hekimlerinin ek ödeme alamadığı, sağlık ocağı kiralarını dahi kendilerinin karşıladığı ifade edilen raporda, temel sorunlar şöyle sıralandı:

Hastasından virüs kaparak izole olan, hastanede yatan aile hekimlerinin maaşları kesildi. Son derece önemli bir sağlık hizmeti veren aile sağlık merkezi çalışanları açısından bu uygulama adaletsiz ve haksız bir sonucu ortaya çıkardı. Aile hekimliği sisteminin en büyük sorunu olan kanunsuz ilaç talepleri, hastanın gelmeden raporlu ilaçlarının yazılmasının istenmesi, evde ziyaret edilen hastalarının sorunları ve uygunsuz rapor talepleri, şiddet olaylarının temel sebebi.

Günde 400 rapor

Aile hekimlerinin haklarına keyfi bir müdahale söz konusu olduğu vurgulanan raporda “Aile hekimleri, sürekli artan iş yüklerinin yanı sıra kendilerinden talep edilen ve sayısı bir dönem neredeyse 400’ü bulan raporlar sebebiyle mesleklerini yapamaz hale geldiler” ifadeleri yer aldı.