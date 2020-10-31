Bakan Murat Kurum'dan İzmir depremiyle ilgili önemli açıklamalar eşya ve kira yardımı yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili son bilgileri paylaştı. Ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacağını söyleyen kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak" dedi.

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AFAD İzmir Koordine Merkezinde Bakanlar İzmir depremindeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. İzmir milletvekili eski TBMM başkanı ve eski Başbakan Binali Yıldırım da toplantıya katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depremle ilgili, "Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor." dedi.

Bakan Kurum, "17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor." ifadelerini kullandı. Kurum, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapılacağını söyledi.

"Şu ana kadar 100 vatandaş kurtarıldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşın kurtarıldığını açıkladı.

Kurum, "Vatandaşlardan ricamız, hasar tespit ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasından sonra binalara girmeleri. Yıkılma riski olan binalar var." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Binasına giremeyecek, eşyasını alamayacak vatandaşlarımıza eşya yardımı yapılacak." diye konuştu.

Bakan Kurum, "56 bin kişi kapasiteli mobil beslenme ünitelerimiz şu an alanda. Ağır hasarlı binalar için taşınma yardımı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ, kalıcı konutların yapımı için AFAD'la koordinasyon halinde hem yerinde hem de rezerv alanlarda süreci başlattı." dedi.

Kurum, yıkılan veya yıkılma riski bulunan ağır hasarlı binalara ilişkin bütün vatandaşlara kira yardımı yapılacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli şu ifadelerde bulundu:

Devletin burada olduğunu belirtmek isterim. İşler hakikaten olması gerektiği gibi yürüyor. Herkes sahada birbirinden değerli hizmet ediyor. Dün gece sahada şunu gördük acaba vatandaş bekleme uzadıkça acaba ‘bakanlar buradan ayrılır mı?’ diye düşünüyor. Biz buradayız vatandaşlarımızla beraber olacağız olsak da olmasak da çalışmalarda en ufak bir aksama olmaz. Öncelik hala göçük altında kalanlar akabinde de açıkta kalanlar barınma ihtiyacı olanlar. İletişimde ulaşımda güvenlik de herhangi bir eksik kalmadı.

Biz burada yaraları sarmak için buradayız. Bu büyük bir afet inşallah en yakın zamanda bu yaraları sarıyor olacağız. Çalışmalara devam ediyoruz. Buradayız.

Bakan Selçuk: Acil yardım ödeneği çıkardık

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ''Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz de depremi duyar duymaz tüm ekiplerimizi seferber ettik. Psikososyal destek veremeye de devam edip ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Yine vakıflarımızın acil ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla 5 milyonluk acil yardım ödeneği çıkardık 3 milyon da AFAD göndermişti. Dolayısıyla 8 milyonluk bir acil yardım ödeneği çıkmış oldu. Tekrar geçmiş olsun diliyorum.'' dedi.

Bakan Gül: Provoke edenlere karşı soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ''Tüm kurumlarımız İzmir’in yaralarını saramaya devam edecek. Dualarımız enkaz altındaki vatandaşlarımızla. Ortak acılar ortak duygudaşlığı gerektirir. Cumhuriyet başsavcılıklarımız acılarımız enkaz altındayken bu acıları provoke edenlere karşı soruşturmalarını başlatmıştır. Keşimse birliğimizi kardeşliğimizi acımızı suiistimal edemez bunu etmek isteyenlere de adaletimiz asla müsaade etmeyecektir. 3 kişi Tekirdağ, Adıyaman ve Gaziantep’te gözaltına alınmıştır. Tüm süreçlerde yine gerekli takip yapılmaktadır.'' ifadelerini kullandı.