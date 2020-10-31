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İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu! Bakan Selçuk açıkladı

Ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacak. Haberi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, duyurdu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını bildirerek, ekim ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri hakkında bilgi verdi.

Ödemeler 5 Kasım'da

Ödemelerin 5 Kasım'da hesaplara yatırılacağını aktaran Bakan Selçuk, yeni normal sürecinde istihdamın korunması için desteklerin süreceğini, çalışanların ve işverenlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ödemeler, IBAN hesapları ya da PTT üzerinden

Kısa Çalışma Ödeneği ve İşsizlik Ödeneği vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.

Ödenek süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı 

Bakan Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Aralık'a kadar uzatıldığını da anımsattı.

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