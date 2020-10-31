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Ermenistan Başbakanı Paşinyan Karabağ için yine Rusya'nın kapısını çaldı

AZERBAYCAN ile devam eden çatışmalarda ağı kayıplar veren Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek, kendilerine destek vermesini talep etti.

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Azerbaycan-Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i telefonla arayarak yardım istedi.

Rusya'nın desteğini alamıyor 

Önceki görüşmelerde Putin’in ikili anlaşmalara dayandırılarak Ermenistan’a yardım edemeyeceklerini, savaşın işgal altında olan Dağlık Karabağ topraklarında olduğunu söylemişti. Rusya’nın desteğini bir türlü alamayan Paşinyan, bu kez Azerbaycan’ın Ermenistan sınırlarına saldırılar düzenlediğini iddia ederek Rusya’dan destek istedi.

Sabah saatlerinde yine aradı 

Paşinyan'ın sabah saatlerinde Putin’i aramasından sonra Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başbakan Paşinyan, Rusya’nın müttefiklik ilişkilerini dikkate alarak Ermenistan’a sağlanabilecek desteğin şeklinin belirlenmesi için ikili istişarelere başlamak talebiyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.” denildi.

Paşinyan’ın Rusya’dan talebinin 29 Ağustos 1997 tarihli Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Güvenlik Anlaşması'nın 2. maddesi gereğince oluştuğu aktarıldı.

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