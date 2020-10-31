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İçişleri Bakanlığı: Onlar kahramanlarımız

İçişleri Bakanlığı: Onlar kahramanlarımız

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AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında alandaki ihtiyaçların karşılanması ve anlık müdahale için yürütülen faaliyetleri koordine ediyor.

İçişleri Bakanlığı, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için diğer arama kurtarma ekipleriyle birlikte büyük bir mücadele veren AFAD personelin fotoğraflarını paylaşarak, "Onlar, enkaz altındaki her bir canımızı kurtarabilmek için uykuyu kendilerine haram kılan kahramanlarımız. Size minnettarız" ifadesi kullanıldı.

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