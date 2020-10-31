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Son dakika İzmir'de deprem nedeniyle eğitime bir hafta ara! Bakan Selçuk açıkladı

İZMİR''de deprem nedeniyle eğitimle ilgili son dakika kararı geldi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını duyurdu.

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Son dakika haberine göre; İzmir'de deprem nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi. Açıklamayı Bakan Selçuk, yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de eğitimi bir hafta ara verildiğini Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Selçuk şu ifadelere yer verdi:

''Yaraları hep birlikte saracağız İzmir. İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız''

Depremde son durum

İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı 25'e, yaralı sayısı da 831'e yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği bilgilere göre yaklaşık 5 bin personelin görev yaptığı arama kurtarma çalışmalarında depremin olduğu andan itibaren 100 vatandaş kurtarıldı.

17 binada yıkım gerçekleştiğini açıklayan Kurum, 9 binada arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığını, arama kurtarma çalışmalarının 8 binada devam ettiğini bildirdi.

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