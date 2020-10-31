İzmir depremini bilen Prof. Naci Görür o ile dikkat çekti

İzmir'de deprem olacağını temmuz ayında söyleyen Bilim Akademisi Üyesi Prof. Naci Görür, dünkü deprem sırasında Aydın tarafındaki fay hatlarına stres transfer etmiş olabileceği uyarısını yaptı.

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İsabetli deprem öngörüleriyle bilinen Prof. Naci Görür'den İzmir depremi sonrası yine çarpıcı uyarılar geldi.

İzmir depreminin Kuşadası Körfezi içerisindeki E-B uzanımlı bir fay üzerinde olduğuna dikka çeken Görür, bu fayın Menderes Graben sistemine bağlı olduğunu söyledi.

"Aydın taraflarına stres transfer etmiş olabilir"

Bu fayı İzmir Yarımadasında KD-GB yönünde uzanan Seferihisar ve Tuzla faylarının kestiğine değinen Görür, "Bu fay Menderes Grabeninin sınır faylarından birinin deniz altındaki devamıysa bu deprem Grabenin Aydın taraflarına da stres transfer etmiş olabilir. Dolayısıyla Bu yörede de dikkatli olmak son derece doğaldır ve olunmalıdır." dedi.

Arkadaşlar, benim konuşma ve yazışmalarımda bir konu yeterince anlaşılmamış. Yerel ve ulusal medya da tweetlerimi takip ettiği için o konuyu birkez daha açıklyorum: Son İzmir depremi Kuşadası Körfezi içerisindeki E-B uzanımlı bir fay üzerinde oldu. Bu fay muhtemelen Büyük... — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 31, 2020

"Bu yörede de dikkatli olmak son derece doğaldır ve olunmalıdır"