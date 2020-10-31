Haluk Levent İzmir'de yaraların sarılması için yapılanları anlattı AHBAP sahada

Levent, depremin ardından Twitter hesabından İzmir'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve üyelerine şu çağrıda bulundu:

''İzmir’de güçlü bir şekilde hissedilen deprem ile ilgi Ahbap ekipleri yola çıktılar. Ben de başlarında olacağım. Elazığ depreminde başlangıcını yapıp daha sonra da yapılanmasını hep birlikte geliştirdiğimiz STK Afet Platformu olarak da harekete geçiyoruz canlarım.''