Haluk Levent İzmir'de yaraların sarılması için yapılanları anlattı AHBAP sahada
İZMİR'de yürekleri yakan depremin ardından AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, harekete geçti. Depremin ardından AHBAP üyeleriyle yola çıkan Levent, bilgilendirmeyi Twitter hesabından yaptı.
İzmir'de cuma günü saat 14.51.’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından kurtarmaya çalışmaları devam ediyor. Türkiye'yi sarsan depremde herkes İzmir için tek yürek oldu. AHBAP Derneği'nin başkanı Haluk Levent de üyelerine sosyal medyadan çağrıda bulundu ve yardım için İzmir'e koştu.
Levent, depremin ardından Twitter hesabından İzmir'e geçmiş olsun dileklerini iletti ve üyelerine şu çağrıda bulundu:
''İzmir’de güçlü bir şekilde hissedilen deprem ile ilgi Ahbap ekipleri yola çıktılar. Ben de başlarında olacağım. Elazığ depreminde başlangıcını yapıp daha sonra da yapılanmasını hep birlikte geliştirdiğimiz STK Afet Platformu olarak da harekete geçiyoruz canlarım.''
İzmir'in yaralarını sarmak için AHBAP üyeleriyle beraber yola çıkan Haluk Levent, bilgilendirmeleri de sosyal medya hesabı Twitter'dan şu açıklamalarla yaptı:
*Ahbap’tan Bilgilendirme;
*1) ‘Ege Bölgesi Deprem Koordinasyon’ , ’İzmir Saha Koordinasyon’ , ‘Ege Bölgesi Teyit Ekibi’ , ‘Ege Bölgesi Sosyal Medya Ekibi’ , ‘Hayvanlar İçin Teyit Grubu’ olmak üzere; 5 WhatsApp iletişim grubu kuruldu ve organizasyon hızlıca sağlandı.