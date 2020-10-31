İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi koronavirüse yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Bakan Soylu Ankara'da bir hastanede tedavi altına alındı.

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"İzmir’e giden bakanlar arasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun olmaması dikkat çekti." diyen İsmail Saymaz, "Elazığ depreminde bölgeye hızla intikal ederek çalışmalarda görev alan Soylu’nun, dünkü İzmir depreminden sonra yıkımın yaşandığı Bayraklı’ya gidememesinin nedeni belli oldu." ifadelerini kullandı.

"Hastanede tedavi altında"

Saymaz, "Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu’nun corona virüse yakalandığı öğrenildi. Testi pozitif çıkan çiftin Ankara’da bir hastanede tedavi altında olduğu belirtildi." diye yazdı.