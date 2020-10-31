Marmara ve Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı! Kaç gün sürecek? 5 günlük hava durumu

Rüzgar ve fırtına

Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.