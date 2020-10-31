Marmara ve Karadeniz'e sağanak yağış uyarısı! Kaç gün sürecek? 5 günlük hava durumu
Meteoroloji, Marmara ve Karadeniz Bölgesi'nin yer yer kuvvetli sağanak yağışın etkisi altına gireceğini açıkladı. Peki kaç gün sürecek? İşte 5 günlük haritalı hava durumu raporu...
Marmara ve Karadeniz Bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri), akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar ve fırtına
Genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.