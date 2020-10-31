Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut takibe alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla, gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi için 2 birim kuruluyor. Toplu Değerleme Sistemi ve Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi ile 39.1 milyon konutun değer artışı takip edileceği bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı yıllık planına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eylül 2020 sonu itibarıyla Ulusal Adres Veri Tabanı'na kayıtlı 39.1 milyon adet konut, yazlık ve lojmanın değer artış ile azalışını takip etmek ve adil bir vergi sistemini yerleştirmek için 2 yeni birim kuracak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, bu kapsamda Çevre Bakanlığı gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerinin belirlenmesi amacıyla Toplu Değerleme Sistemi'ni kuracak. Sistemin geliştirilmesi için Dünya Bankası finansmanlı danışmanlık hizmeti 2021 yılında kullanılacak.

Artış izlenecek

Bakanlık ayrıca Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne entegre bir Gayrimenkul Değer Bilgi Sistemi kuracak. Taşınmazların değerlerine yönelik veriler mülkiyet bilgileriyle birlikte tutulacak. Böylece tapu işlemlerinde gerçekleşen fiyatın kaydedilmesi, değer değişimlerinin takip edilebilmesi, kamu yatırımları ve düzenlemeleri sonucu ortaya çıkan değer artışlarının takip edilebilmesi, yer seçim analizlerine katkı verilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulabilmesi için kurulacak yeni sistem ile taşınmazların değerleri sürekli olarak takibe alınacak.