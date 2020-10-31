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Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti aynı aileden 2 kişiyi öldürdü

Demirören Haber Ajansı

ESENYURT'ta, bir kişi çocuklarının gürültüsünden rahatsız olduğu üst komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle saldırdı. Açılan ateş sonucunda aynı aileden iki kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişinin tedavisi sürüyor.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ayça Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın Aydın, üst komşusu olan Kurt ailesinin gürültüsünden rahatsız oldu. Önce gidip komşularını uyaran Aydın daha sonra da evinde bulunan pompalı tüfeği alarak tekrar yukarıya çıktı.

Aydın, Fadime Kurt, Tuğrul Kurt ve Emrah Kurt'u yaraladı. Silah sesini duyan diğer vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, silahlı saldırgan yaralıların hastaneye kaldırılmasını da engelleyerek binanın içinde beklemeye başladı.

Polise direndi

Akın Aydın, olay yerine gelen polis ekiplerine direnmeye başlayınca Özel Harekat polislerine haber verildi. Olay yerine gelen özel harekat ekipleri, saldırganı yakalayarak, gözaltına aldı. Silahlı saldırganın gözaltına alınmasının hemen ardından yaralılar ambulanslarla Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Fadime Kurt ve Tuğrul Kurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Emrah Kurt'un tedavisi sürüyor. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ederken. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Engel olmaya çalıştım, neredeyse bana ateş ediyordu"

Binada yaşayan vatandaşlardan bir ise silahlı saldırganın az daha kendisine de ateş edeceğini söyleyerek, "Herhalde birkaç kez ikaz etmiş. Gittim baktım silah sesi geliyor. Adama gittim, neredeyse bana da ateş edecekti. İçerde kaç kişi var bilmiyorum. Merdiven boşluğundan ateş etti. Engel olmaya çalıştım, neredeyse bana ateş ediyordu" dedi.

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