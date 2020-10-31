Rıza Bey Apartmanı'nda 4 çocuğu enkaz altında olan anne: Yavrularım orada susuz

İZMİR Bayraklı'da arama kurtarma çalışmaları devam ederken ekipler zamanla yarışıyor. Rıza Bey Apartmanı enkazında 4 çocuğu bulunan acılı anne,"Yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" sözleriyle yürek dağladı.

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İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde içerisinde 60 kişinin olduğu düşünülen Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında 4 çocuğu bulunan bir annenin acısı ise yürekleri dağladı.

"Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındaki 4 çocuğunun kurtarılmasını bekleyen annenin yanına giderek sohbet etmeye çalıştı.

Ben burada su içiyorum, yavrularım orada susuz.

Pakdemir, konuşmakta zorlanan, sürekli ağlayan, perişan durumdaki anneye su ikram etti. Suyu içmek istemeyen anne, "Ben burada su içiyorum, yavrularım orada susuz. Güneş doğmadı bugün yavrularımın üstüne" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli ise acılı anneye "Bu enkaz kalkana kadar hiçbir yere gitmiyoruz, hep beraber bekleyeceğiz. Biraz sabır" diye konuştu.