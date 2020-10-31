İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Saatler sonra kız çocuğu sesi duyuldu
İZMİR'de yıkılan binaların arasında bulunan Rıza Bey Apartmanı'ndan mucize haberler gelmeye devam ediyor. Bir vatandaş, ekiplere kız çocuğu sesi duyduğunu söyledi. Ekipler o bölgeye yoğunlaşarak arama kurtarma çalışmalarını sürdürmeye başladı.Abone ol
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Çok sayıda vatandaş enkaz altında kalırken yıkılan binadan en son İnci Okan çıkarıldı.
Saatler süren bekleyişin ardından mutlu haber geldi, bir vatandaş tarafından bir kız çocuğunun sesi duyuldu. Sesi duyan vatandaş ekiplerin çalışmaları sırasında bir kız çocuğunun çığlık attığını belirterek durumu hemen ekiplere haber verdiğini söyledi.
Sesi duyan Binnur Aleyna Akyol isimli genç kız, "Küçük bir kız çocuğunun çığlığını duydum. Işık açmış" dedi.
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