İzmir'deki depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunan şahıs tutuklandı
İZMİR'de Türkiye'yi yasa boğan deprem sonrası provokatif paylaşımlarda bulunanlar oldu. O şahıslardan biri olan M.B.K., gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Abone ol
İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde oturan M.B.K. de, depremle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden provokatif paylaşımda bulundu.
Paylaşımın ardından polis ekiplerince yakalanan M.B.K., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.K, çıkarıldığı mahkemece, 'sosyal medya ve internet yoluyla, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu'ndan tutuklandı.
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