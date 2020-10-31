BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
HABER /  GÜNCEL

Anne ve 3 çocuğunun kurtarıldığı enkazdan acı haber

İzmir Bayraklı'daki Doğanlar Apartmanı enkazında kalan anne Seher Perinçek ve 3 çocuğu 23 saatin ardından sağ olarak çıkarıldı. Saatler sonra ise henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Abone ol

İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarıldı.

Bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı
Saatler sonra ise kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Zamanla yarıştılar
10 kişinin yaralı kurtarıldığı enkazın altında oldukları saptanan anne Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğundan güzel haber ise saat 07.00 sıralarında geldi.

Daha sonra saat 8'de ve 9'daki görüşmelerde enkaz altındaki 38 yaşındaki anne Seher Dereli Perinçek'le iletişme geçen ekipler, Perinçek'in çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem Perinçek (10) ile Umut Perinçek (7) ve Elif Perinçek'le (3) beraber olduğunu öğrendi.

Arama kurtarma ekipleri, 3´üncü kat seviyesinden gelen ses üzerine Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Perinçek ile irtibat kurmayı başardı.

Anne ile yanında olan çocukları 10 yaşındaki ikizler Ezel ve Elzem, 7 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif'i kurtarma çalışmaları sabırla sürdürüldü. Enkazdan çıkarılan anne ve 3 çocuğu hastaneye kaldırılırken, kimliği henüz belirlenemeyen bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de depremden 26 saat sonra mucize kurtuluş! Marketteyken yakalandı
Enkazdaki anne ve 2 çocuğuna ulaşan UMKE ekibi o anları anlattı
İşte İzmir depremi sonrası Türkiye'ye destek veren ülkeler! Erdoğan paylaştı
Rıza Bey Apartmanı'nda 4 çocuğu enkaz altında olan anne: Yavrularım orada susuz
Sisam Adası'nda enkazdan dram çıktı! 2 genç birbirlerine sarılmış halde bulundular
İzmir'de 180 civarında vatandaşımız enkaz altında! Başkan Tunç Soyer açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray-Ankaragücü maçı (CANLI İZLE)
İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Saatler sonra kız çocuğu sesi duyuldu
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist öldürüldü
Ali Babacan'dan İzmir depremiyle ilgili açıklama
Esenyurt'ta pompalı tüfekli komşu dehşeti aynı aileden 2 kişiyi öldürdü
KYK burs başvurusu ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?
Yorumlar