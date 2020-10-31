İbrahim Kalın koronavirüse yakalandı: Tedavisinde son aşamaya geldim

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayarak tedavide son aşamaya geldiğini belirtti.Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kalın, paylaşımında, "Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun. Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.
Kalın'ın paylaşımı:
Hafif semptomlarla geçirdiğim koronavirüs tedavisinde son aşamaya geldim. Şu anda gayet iyiyim hamdolsun.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 31, 2020
Arayan, soran, mesaj gönderen, dua eden herkese teşekkür ediyorum.