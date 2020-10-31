Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'karikatürleri desteklemediğini' açıkladı

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslamiyete yönelik çirkin ifadeleri sonrası çark etti. Dünya genelinde Müslümanların tepkisini çeken karikatürler hakkında konuşan Macron, 'desteklemediğini' açıkladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "İslam krizde" açıklamaları ve karikatür dergisi Charlie Hebdo'nun HZ. Muhammed'e hakaret içerikli çizimlerine, İslam aleminin tepkileri sürüyor. Son olarak, Fransa'da terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin cenazesinde açıklamalar yapan Macron, karikatürleri ifade özgürlüğü olarak nitelendirmiş ve teslim olmayacaklarını söylemişti.

Macron'un açıklamalarının ardından, birçok ülkede Fransız markaları için boykot kampanyası başlatılırken, Müslüman halk da sokaklara dökülerek protesto gösterileri düzenlendi.

"Arkasında değiliz"

Gelen tepkilerin yoğunluğu karşısında daha fazla direnemeyen Macron hakaret içerikli karikatürleri desteklemediklerini belirterek "Müslümanların, bu karikatürlerle karşı hislerini anlıyorum. Biz bu karikatürleri desteklemiyoruz. Bunların arkasında olduğum algısı oluşturdular fakat arkasında değiliz." ifadelerini kullandı.