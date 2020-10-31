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İzmir'de deprem sonrası enkaz altından acı haber: Market kasiyeri cansız bulundu

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'deki depremin şiddetiyle çöken, sağ çıkarılanların da olduğu Yılmaz Erbek Apartmanı'nda erkeğe cesedi çıkartıldı. Cansız bedenin binanın zemin katında bulunan marketin kasiyeri olduğu öğrenildi.

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Ege Denizi'nde, dün saat 14.51'de merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde 17 bina yıkıldı. Halen 9 bina enkazında arama kurtarma faaliyetleri sürdürülüyor. Saatler ilerledikçe umutlu bekleyiş, yerini endişeye bırakıyor.

Depremde İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Yılmaz Erbek Apartmanı da çökmüştü. Enkazda dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın zemin katındaki enkazda yapılan arama- kurtarma çalışmasında ekipler, bir erkeğe ait cesede ulaştı.

Cesedin, apartmanın en alt katındaki markette kasiyer olarak çalışan Serhat Er'e ait olduğu tespit edildi. O marketten 65 yaşındaki Helim Sarı adlı vatandaş sağ kurtarılmıştı.

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