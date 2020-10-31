İzmir'deki depremin ateşi Bursa'ya düştü küçük Elif depreme evde tek yakalandı
İZMİR'de 6.6'lık deprem sonrası yıkılan binada 10 yaşındaki Elif İnan enkaz altında kalarak can verdi. Aslen Bursalı olan ailenin küçük kızının depreme evde tek yakalandığı, ablasının dışarda olduğu öğrenildi.
İzmir’de meydana gelen depremin ateşi, Bursa’nın Orhangazi ilçesine de düştü. Aslen Orhangazili olan ve bir süredir İzmir’in Bayraklı ilçesinde yaşayan Hasan- Bahriye İnan çiftinin kızları Elif İnan, Bayraklı’daki evlerinde tek başına olduğu esnada depreme yakalandı.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan küçük kız hayatını kaybetti.
Ailesi işteydi: Depremin meydana geldiği sırada işte olan anne ve baba ise sarsıntı olur olmaz geldikleri evlerinde büyük şok yaşadı.
Ablası dışarda oyun oynuyormuş: Talihsiz Elif’in cansız bedenine, yaklaşık 22 saat sonra ulaşıldı. Elif İnan’ın, 14 yaşındaki ablası Aylin İnan ile birlikte okuldan eve geldikleri, Aylin'in evin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken, Elif İnan’ın tek başına eve çıktığı öğrenildi.