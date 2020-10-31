Galatasaray-Ankaragücü maçı özet ve golleri

Süper Lig'in 7. hafta maçında Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Oyun olarak tat vermeyen Cimbom 3 puana uzanmasını bildi.

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Galatasaray ile MKE Ankaragücü Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip,1-0 kazandı.

Galatasaray ilk yarıda pozisyona girmekte zorlanırken 45+2. dakikada Babel'in kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıda sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıya göre daha iyi futbol oynarken girdiği pozisyonları değerlendiremedi. İkinci yarıda gol olmadı ve sarı-kırmızlı ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. Ankaragücü ise 1 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, gelecek hafta Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Galatasaray en az isabetli şutu çekti

Galatasaray Ankaragücü karşısında 3 isabetli şut çekerek bu sezon TT Stadı'nda en az isabetli şut attığı maçı oynadı. Fenerbahçe ve Alanyaspor maçında 5 isabetli şut kaydeden sarı-kırmızılılar Gaziantep maçında da rakip kaleye 13 isabetli şut çekmişti.