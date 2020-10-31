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Ataşehir'de korkutan patlama! Çöp kutusuna 'bomba atıldığı' iddiası

İhlas Haber Ajansı

ATAŞEHİR'de meydana gelen patlamayla çevre sakinleri korkuya kapıldı. Polis bölgede geniş önlem alırken çöp kutusunda oluşan patlamada bomba atıldığı ihtimalinde duruluyor.

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İstanbul Ataşehir'de bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Polis ekipleri çöp kutusunda gerçekleşen patlamada çöp kutusuna bomba atıldığı iddiası üzerinde duruyor.

Olay Fetih Mahallesi, Eski Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bir çöp kutusunda patlama geldi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken araçlarda maddi hasar oluştu.

Çöp kutusuna bomba atıldığı iddia edilirken, polis ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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