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Trabzonspor'da Eddie Newton ile yollar ayrıldı

Trabzonspor kulübü, teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayırdığı KAP'a bildirdi.

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Süper Lig'de puan kayıplarıyla yara alan Trabzonspor, bileti Eddie Newton'a kesti. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'in ayrılığı sonrasında yardımcı antrenör Eddie Newton'ı takımın başına getirmişti. Bordo-mavilier, ligin 7. haftasının ardından İngiliz teknik adamla da yollarını ayırdı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ile teknik direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26 Ağustos 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre teknik direktöre, 2020-2021 futbol sezonu sonuna kadar olan 333 bin 296 avro tutarındaki alacakları ödenecektir."

7 haftada 1 galibiyet

Trabzonspor, Newton yönetiminde geride kalan 7 haftalık dilimde sadece Yeni Malatyaspor'u yendi. 2 maçtan beraberlikle ayrılan bordo-mavili takım, 4 kez de mağlup oldu.

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