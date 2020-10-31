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Fransa'da son 24 saatteki vaka sayısı 49 bini aştı

Anadolu Ajansı

Koronavirüs vaka sayısında on binleri konuşan Fransa'da sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede son 24 saatte 49 bin 215 koronavirüs vakası tespit edildi.

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Fransa'da vaka artışları kritik seviyelere ulaştı. Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 49 bin 215 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Ülkede bir günde 256 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı toplam can kaybı 36 bin 565'e ulaştı.

Son 7 günde tedavi altına alınan 16 bin 258 kişiden 2 bin 401'inin yoğun bakımda tedavisi sürerken, koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 20'ye çıktı.

54 bölgede sokağa çıkma yasağı

Vakalardaki hızlı artış nedeniyle, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde ekstra tedbirler alındı. 54 bölgede, 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlandı.

Paris sokaklarının tek hakimi sessizlik oldu.

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