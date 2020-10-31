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İzmir'de enkazın altından saatler sonra kurtarılan kadın ambulansta vefat etti

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de depremin şiddetiyle yıkılan binalardan yürek yakan haberler gelişini sürdürüyor. Moloz yığınına dönüşen Rıza Bey apartmanının enkazından yaralı olarak kurtarılan kadın ambulansa alındığı sırada hayata gözlerini yumdu.

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Depremin en fazla yıkıma neden olduğu Bayraklı ilçesinde 8 katlı Rıza Bey Apartmanı'na ait enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir acı haber daha geldi. Beton blokları vinçle kaldırarak canlı izlerine ulaşmaya çalışan ekipler, yaşadığını değerlendirdikleri kadın için sağlık ekiplerinden sedye istedi.

Alüminyum battaniye ile sarılan kadın, ambulansa taşındı. Ambulansta yapılan sağlık kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Rıza Bey Apartmanı'ndan dün Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin enkaz üzerinden görüştüğü Buse Hasdemir ve ailesinin ardından bugün 16 yaşındaki İnci Okan, yaralı olarak kurtarılmıştı.

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