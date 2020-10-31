Fuat Çapa, Galatasaray yenilgisi sonrası: Bize daha cesur çekildi

Galatasaray deplasmanından mağlup ayrılan Ankaragücü'nün teknik direktörü Fuat Çapa, kartların kendi takımına daha cesur çekildiğini ifade etti. Mücadelede maçın dönüm noktasını gösteren Çapa, 'Oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalıydı' dedi.

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Süper Lig’in 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 yenildi. Mücadelenin ardından basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, maç öncesinde çok şeyin söylendiğini ama maçta bunun böyle olmadığını söyleyerek, "İlk 20 dakika net pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik. Maalesef yaptığımız pozisyon hatasından dolayı Galatasaray uzatmalarda 1-0 öne geçti. İkinci yarı daha istekli, daha net pozisyonlara giren bir Ankaragücü vardı." dedi.

Çapa, "Bolingi’nin 56. dakikada girdiği bir pozisyon var. Belki de dönüm noktası oldu. Gole çevirmiş olsaydık güvenimiz artacaktı. Buna rağmen geçiş oyunlarında zaman olumlu geçişler yaptık. Atakan’a yapılan bir faul pozisyona var. Rize’de bize verilen penaltı VAR’dan verildi. Bu pozisyon VAR’a gidilmeden geçiştirildi. Kartlarda bize daha cesurca çekildiğini görüyorum. Hakeme baskı yaparak bu işlerin çözüleceğini inanmıyorum. Bu iş bir yere kadar devam edecek. Ondan sonra yine sıkıntılar başlayacak. Sonuç olarak üzgünüz. Oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalıydı." ifadelerini kullandı.

Çapa, "Bugüne kadar 5 karşılaşma oynadık, aldığımız puan 1. Bu hiçbirimizi tatmin etmiyor. Bugün oynayan arkadaşlardan memnumum. Atakan ilk defa 90 dakika oynadı. Erdi aynı şekilde. Bu arkadaşlar geçen yıl TFF 1. Lig’de oynuyordu" diye konuştu.

Korona virüse yakalan oyuncuları için 'Kendilerine dikkat etmiyor, geziyor. Bundan dolayı pozitif' eleştirilerine katılmadığını ifade eden Çapa, "Kulübümüz çok titiz. Minimum haftada 1 test yapılıyor. Bize Rize karşılaşmasına gidene kadar pozitif vakamız yoktu. Rize maçından sonra vakalar ortaya çıkmaya başladı. 1 gün sonra değil, 2-3 gün sonra çıkmaya başladı. Giderken semptomları olan yoktu. Nerede, ne alığımızı bilmiyoruz. Futbolcularımız bu vakayı Ankara’ya getirmedi. Biz onu deplasmana giderken veya deplasman dönüşü veya Rize’den orda bir şekilde oluştu" diye konuştu.

O soruya "Erteletmezdim" yanıtı

Fuat Çapa ayrıca "TFF’de bir yetkili isim olsaydınız bu maçı erteletir miydiniz?" sorusuna, "Erteletmezdim. federasyonun belirlemiş olduğu bir kural var. Yeterince vaka sayımız olmadığı için oynamak zorundaydı. Oynamak istedik. Bu da çok önemli. Bizim en büyük eksikliğimizden biri maç oynamak. Üst üste oynamış olduğumuz 3 maç yok. Yeni kurulan bir takım için kolay bir süreç değil" diye cevap verdi.