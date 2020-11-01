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Rıza Bey apartmanı'ndan 45-50 yaşlarında bir erkek şahıs yaralı olarak kurtarıldı

İZMİR'deki Rıza Bey Apartmanı enkazından 33 saat sonra bir yaralı çıkarıldı.

Anadolu Ajansı

İzmir'de merkez üssü Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkılırken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler, akşam saatlerinde Rıza Bey sitesinde yıkılan bir apartmanın enkazından bir kadını çıkarmış arkasında o kadın ambulansta vefat etmişti.

Sağ olarak kurtarılan kişiler arasına 33 saat sonra bir vatandaş daha dahil oldu. Kurtarılan vatandaşın ilk belirlemelere göre 45-50'li yaşlarda olduğu kaydedildi.

Son olarak 9 binada arama-kurtarma çalışmaları sürerken 104 kişi enkazdan kurtarıldı.

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