BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
YEREL

Bursa'da trafikte korku dolu anlar! Bagajda görenler şok oldu

BURSA İnegöl ilçesinde bir otomobil bagajında yolculuk eden küçük çocuğu görenler şok oldu. O anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçe merkezinde meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı

Henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir otomobilin arka bagajında küçük yaşta bir çocuğun olduğunu görenler şaştı kaldı. Arka kapağının açık olduğu ve içinde çocuğun bulunduğu otomobil İnegöl’ün en işlek caddesinde hiç bir şeye aldırış etmeden yoluna devam etti. O anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Çekilen o görüntüler görenlerin tepkisine neden oldu. Otomobil bir süre sonra gözden kaybolarak kayıplara karıştı, geriye ise çekilen görüntüler kaldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ege Kuşadası Körfezi'nde 4.5 şiddetinde deprem! AFAD duyurdu
Göztepe acı haberi duyurdu! Ali Çağın Kaygusuz depremde hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Hayat bir kez daha kazandı
Trabzonspor'da Newton dönemi bitti! İşte 4 hoca adayı
İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından acı haber
Malatya'da depremde hasar gören evden hırsızlık yapmıştı! Yakalandı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da fren yerine gaza bastı markete daldı! İşte o anlar
70 yaşındaki Ahmet Çitim depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'karikatürleri desteklemediğini' açıkladı
 Taksim’de hayaletlere yoğun ilgi! Korkmak yerine sarılıp fotoğraf çektirdiler
Karadağ'da koronavirüsten ölen başpiskoposu öperek uğurladılar
Erdoğan depremin son bilançosunu açıkladı
Koronavirüsün kesin tedavisi bulundu! Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu duyurdu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı