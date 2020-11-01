70 yaşındaki Ahmet Çitim depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

İzmir'de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda, depremden 33 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı. 70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da AFAD yetkililerinden bilgi aldı.