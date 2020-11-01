BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
GÜNCEL

70 yaşındaki Ahmet Çitim depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

 İZMİR'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan, 70 yaşındaki Ahmet Çitim adlı vatandaş sağ kurtarıldı.

İzmir'de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda, depremden 33 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı. 70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Göztepe acı haberi duyurdu! Ali Çağın Kaygusuz depremde hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: Hayat bir kez daha kazandı
Trabzonspor'da Newton dönemi bitti! İşte 4 hoca adayı
İzmir'deki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından acı haber
Malatya'da depremde hasar gören evden hırsızlık yapmıştı! Yakalandı
Ozan Tufan'a Lyon'dan sonra Leicester City de talip
ÖNCEKİ VİDEOLAR
 Taksim’de hayaletlere yoğun ilgi! Korkmak yerine sarılıp fotoğraf çektirdiler
Karadağ'da koronavirüsten ölen başpiskoposu öperek uğurladılar
Fransa Cumhurbaşkanı Macron 'karikatürleri desteklemediğini' açıkladı
Koronavirüsün kesin tedavisi bulundu! Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu duyurdu
Ankara'da kaza sonrası otomobil yandı! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Erdoğan depremin son bilançosunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan depremin simgesi İnci'ye hastanede ziyaret
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. bölüm fragmanı