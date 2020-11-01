Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi

Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede kanser hastalığı nedeniyle, 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz'ın cenaze töreni yapılıyor. Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşen törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda isim katıldı. Erdoğan cenaze namazının kılınmasının ardından kısa bir konuşma yaptı.

Cuma günü vefat haberi verilen Yılmaz'ın cenaze töreni Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde gerçekleşti. Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı da polislerin omzunda camiye getirilerek, musallaya konuldu.

Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz, oğlu Hasan Yılmaz ve kardeşi Turgut Yılmaz taziyeleri kabul ederken, polisler de naaşın başında saygı nöbeti tuttu.



Yakınları ve sevenleri Yılmaz'ın naaşının başına gelerek dua ediyor. Berna Yılmaz, ellerini göğsünün üzerine koyarak dua etti. Mesut Yılmaz için öğle namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Yılmaz oğlu Yavuz Yılmaz’ın yanında toprağa verilecek.