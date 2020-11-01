BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
GÜNCEL

İzmir'den bir acı haber daha! Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti

İZMİR'de  meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde bir gökdelen inşaatında çalışan işçi 18. kattan düşerek hayatını kaybetti. 

İzmir'de Mansuroğlu Mahallesi 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan gökdelen, yaşanan depremle birlikte acı bir olaya sahne oldu. Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen gökdelenin 18. katında çalışan inşaat işçisi Melih Dağbaşı düşerek yaşamını yitirdi. Çatıdan kopan çelik parçaları ise araçların üzerine devrildi.

Görgü tanığı iş arkadaşının ifadesine göre Melih Dağbaşı, sepette deprem olduğunu panikle idrak edemeyip kule vincin devrildiğini düşünerek emniyet kemerlerini ve sepetin emniyetlerini açıp binanın kirişlerine atlamaya çalıştığı sırada düşüp hayatını kaybetti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 6 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir'de emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
İzmir depreminde hasar alan binanın çökme riski nedeniyle çalışmalara ara verildi
Depremin vurduğu İzmir'e hırsızlık için geldiler
CHP'li Selin Sayek Böke'nin çadır iddiasına İçişleri Bakanlığından yanıt
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu
İzmir depreminde ölü sayısı kaç oldu? 3. günde enkazlarda son durum
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Yağ mantısı nasıl yapılır hem pratik hem lezzetli!
Masterchef Tanya sevgilisi kim instagramda fotoğrafları sildi
İzmir'de depremin yeni görüntüsü çıktı! Dev vinç beşik gibi sallandı
Hatay'da damat gelin arabasını durdurup yol ortasında gelini dövdü
Tanya Kilityalı babası paylaştı Masterchef Tanya elendi mi?
İzmir'de enkazdan aile dramı çıktı! Yaşlı kadının feryatları yürekleri dağladı
Masterchef Eray kimdir aslen nereli Masterchef Eray instagram hesabı