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Gerçek brownie nasıl yapılır enfes bir tat!

Tüm püf noktalarıyla en nefis brownie tarifini yapmaya ne dersiniz! Bu lezzetin tadı damakta kalıyor!

Bugün sizler için enfes bir tatlı tarifi hazırladık. Tüm püf noktalarıyla hazırladığımız gerçek brownie tarifiyle karşınızdayız. Çayın, kahvenin yanında size eşlik edecek bu harika kek tarifini denemeye ne dersiniz? Peki gerçek brownie nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte malzeme listesi ile gerçek brownie tarifi! Afiyet olsun...

Malzemeler;

1 su bardağı eriyip soğumuş tereyağ, 1 su bardağı şeker, 4 yumurta, 2 paket vanilya, 1 su bardağı un, 1 çimdik tuz, 1 adet bitter çikolata, 2 adet sütü çikolata, 2 adet bitter çikolata.

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