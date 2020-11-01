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İzmir'de saatler sonra mucize kurtuluş! Hamile kedi kurtarıldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndan biri hamile dört kedi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

İhlas Haber Ajansı

İHH Adana ekibi, İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan biri hamile dört kedi kurtardı. Ekiplerin kedileri kurtardıktan sonra kendisine teslim ettiklerini belirten İHH Adana ekibinden Ali Ekici, "Kedileri sağ salim çıkardık. İlk kediyi çıkardıktan sonra sahibine teslim ettik. Sahibi çok sevindi, üç kedisinin daha olduğunu söyledi. Biri de hamileymiş. Sonradan diğer kedileri de enkazdan sağ salim çıkardık. Kedileri çıkarırken kediler korktukları için ekip arkadaşlarımızı biraz tırmaladı. Kedileri sahibine ulaştırınca çok sevindi" dedi.

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