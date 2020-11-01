Koronavirüsün kesin tedavisi bulundu! Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu duyurdu

Koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı sansasyonel çıkışlarıyla tanınan Prf. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, paylaştığı videoda koronavirüsün kesin tedavisinin bulunduğunu öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın tedavisinde bu yöntemin kullanıldığını belirten Çilingiroğlu, şöyle konuştu:

"Monoklonal antipadi tedavisinin faz2 ve faz3 çalışmasının sonuçları bugün açıklandı. Regoron firmasının ilk 275 hastada yaptığı olumlu çalışmadan sonra, 524 daha eklendi. Yani yaklaşık 700-800 hastada. Bu tedaviyi yani Trump'a verişmiş olan tedavi de verilen ilaçla tedavi yapılıyor. Ben koronavirüsün kesin tedavisinin bu olduğun yüzde 100 eminim."