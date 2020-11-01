BIST 1.112
DOLAR 8,35
EURO 9,67
ALTIN 504,29
DÜNYA

Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait bir askeri konvoyu imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; 31 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında Hocavend istikametinde Ermenistan ordusuna ait konvoyun hareketinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada; konvoyun aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vurulduğu bildirildi. Ermenistan ordusuna ait araçlardan bazılarının imha edildiği, personelin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, saldırının görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Vurulan konvoyda Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin başkanı Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 1 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
Damat gelini dövdü! Valilikten açıklama var
ABD Başkanı Trump seçim anketlerinde Biden'dan 7,2 puan geride
Türkiye'den tepki: Yunanistan'ın itirazı nafile bir çabadır
İzmir'de umutlar bu kez acıya dönüştü!
Ekrem Pakdemirli, Buse'nin kurtarılış sürecini anlattı
Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı terörizm batı ülkelerinde veba gibi yayılmakta
İzmir depreminden sonra dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı
Batman'da 9 yaşındaki Arafat feci şekilde can verdi
Gerçek brownie nasıl yapılır enfes bir tat!
İzmir'de saatler sonra mucize kurtuluş! Hamile kedi kurtarıldı
Masterchef Tanya sevgilisi kim instagramda fotoğrafları sildi
İzmir'den bir acı haber daha! Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti
Tanya Kilityalı babası paylaştı Masterchef Tanya elendi mi?