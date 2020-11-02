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İzmir'de minik Elif'i 65 saat sonra kurtaran itfaiyeci gözyaşlarına boğuldu! Elif bizim mucizemiz

İZMİR'de annesi ve ikiz ablalarının ardından 3 yaşındaki Elif bebek de 65 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı. Elif Perinçek'e ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden Muammer Çelik, minik kızı kurtarma anlarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

İZMİR depreminin ardından Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Küçük Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. 

Elif bizim mucizemiz oldu

Arama kurtarma çalışmaları sırasından 3 yaşındaki Elif Perinçek'e ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik, minik kızı kurtarma anlarını anlattı. İşte Çelik'in anlatırken gözyaşlarına boğulduğu Elif'in kurtarılma anları...

- Bizim ümidimiz hiç bitmez. Sağlıkçılar 'Eks' diyene kadar umudumuzu kaybetmeyiz. Elif için de ümidimizi kaybetmedik.

- Babası bana, 'Her şeye hazırlıklı ve razıyım' dedi. Ben de ona, 'Allah'ın mucizesi vardır. Belki de onu görürüz. Teslim olma' şeklinde cevap verdim.

- Babasının bilgi dahilinde bizi yönlendirmesi farklıydı. Depremin oluş şekline ve tecrübelerime göre ters yönden gittim. Bazası ve dolabının arasında olacağını tahmin etmiştim. Gittiğimde Elif orada sırtüstü yatıyordu.

- Onu kucakladım. Yüzünü temizleyip parmağını tuttum ve bir arkadaşımla kaldırdık. Sağlık kabinine gidene kadar elimi bırakmadı.

- O çocuk yaşamayı hak ediyor. Elif'in artık İBB'de iftaiyeci ağabeyleri var. İstediği zaman gelebilir çünkü bizim mucizemiz oldu. Biz Elif’i sevdik umarım o da bizi sever.

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