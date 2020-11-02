BIST 1.112
DOLAR 8,36
EURO 9,74
ALTIN 505,73
YEREL

Osmaniye'de şoke eden görüntü! Bir çift maske cezası yazmak isteyen polisi yumrukladı

OSMANİYE’de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan kişiye, ceza yazmak isteyen polis yumruklu saldırıya uğradı.

Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen kişiye polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti.

Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı. O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir depreminin ardından isyan ettiren vicdansızlık! Fırsatçılar işbaşında
Polise teslim edildi! İzmir'de enkazda bulunan çantadan borç listesi ve para çıktı
Bursa'da feci kaza!İkiye bölünen otomobilden yola fırlayan 2 kişi öldü
Moloz yığınının altından çıkartıldı! Rızabey Apartmanından bir acı haber daha
İsmail Küçükkaya koronavirüse yakalandı! Ekibi karantinaya alındı
Ülkede durum vahim! Fransa’da her 30 saniyede 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatıyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Doğduğun Ev Kaderindir 18. bölüm fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Irkçı terörizm batı ülkelerinde veba gibi yayılmakta
Adana'da yaşandı! 8’inci kattaki evinin balkonundan düşen yaşlı kadın öldü
İzmir depreminden sonra dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyu imha etti
Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı
Koronavirüsün kesin tedavisi bulundu! Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu duyurdu
Batman'da 9 yaşındaki Arafat feci şekilde can verdi