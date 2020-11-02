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İzmir'de 15 yaşındaki Günay enkaz altında olduğu anı kaydetti

İZMİR'i vuran tüm Türkiye'yi sarsan depremde 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay Özışık, enkaz altında olduğu anları telefonla kayda aldı. Kurtarılmayı bekleyen gencin 4 defa 112'yi aradığı, kendisiyle birlikte enkaz altında kalan kuzenine 'ben de buradayım, beni de kurtarsınlar' diye seslendiği öğrenildi.

Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi ve okul birincisi Günay Özışık, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, enkaz altından kurtularak hayatta kalmayı başardı. Yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra kurtarılan Özışık'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

Anne Olcan Özışık, oğlunun yaşadıklarını anlatırken sağlık ekiplerine de teşekkür etti. Özışık,  "Allah herkese acil şifalar versin, ölenlerin ailelerine sabırlar versin. Oğlum 15 yaşında. Ben deprem sırasında abisi Tanay ile Alsancak Devlet Hastanesi'ndeydim. Babası da işteydi Günay evdeydi. Yanına kuzeni gelmiş, ikisi evde oturuyorlardı. Deprem olurken hemen Günay'ı aradım. Telefonu açıp, 'Anneee' diye çığlık attığını duydum." sözlerini kullandı.

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