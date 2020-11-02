İzmir'de 15 yaşındaki Günay enkaz altında olduğu anı kaydetti

Batı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Veterinerlik Bölümü 10’uncu sınıf öğrencisi ve okul birincisi Günay Özışık, cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, enkaz altından kurtularak hayatta kalmayı başardı. Yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 10 saat sonra kurtarılan Özışık'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediliyor.

Anne Olcan Özışık, oğlunun yaşadıklarını anlatırken sağlık ekiplerine de teşekkür etti. Özışık, "Allah herkese acil şifalar versin, ölenlerin ailelerine sabırlar versin. Oğlum 15 yaşında. Ben deprem sırasında abisi Tanay ile Alsancak Devlet Hastanesi'ndeydim. Babası da işteydi Günay evdeydi. Yanına kuzeni gelmiş, ikisi evde oturuyorlardı. Deprem olurken hemen Günay'ı aradım. Telefonu açıp, 'Anneee' diye çığlık attığını duydum." sözlerini kullandı.