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MEDYA

Celal Şengör'den canlı yayında tepki: 6.6’yı silin

Prof. Dr. Celal Şengör, Habertürk TV’de İzmir’deki depremin büyüklüğünün 6.6 olarak gösterilmesine tepki gösterdi.

İzmir’de Cuma günü meydana gelen depremde 83 kişi hayatını kaybederken depremin büyüklüğü konusu tartışma yarattı. AFAD depremin büyüklüğünü 6.6 olarak açıklarken Kandilli Rasathanesi’nden 6.9 açıklaması yapılmıştı.

Fatih Altaylı’nın sunduğu “Teke Tek” programına konuk olan Celal Şengör, “İzmir’de 6.6 büyüklüğünde deprem” altyazısına sinirlendi. Şengör, “Lütfen şu 6.6’yı artık silin. Bu 6.9-7.0 arası bir deprem” diye tepki gösterdi.

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