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GÜNCEL

Korku dolu anlar! İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüsü çıktı

İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan bir reklam ajansının güvenlik kamerasına 6,6 büyüklüğündeki deprem anları yansıdı.

 İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir reklam ajansında deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, depremin başlaması ile birlikte ajans çalışanlarının bazıları koştururken, bazıları yerlerinde kalmaları için uyarıda bulunuyor. Bir çalışan ise, "Masanın altına mı gireyim?" diye çığlık atıyor.

Depremin bitmesinin ardından tüm çalışanların binayı terk ettiği görülüyor. Aynı görüntülerde, ajansın bir diğer odasında televizyonun depremin şiddeti ile yere düştüğü kameraya yansıyor.

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