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Pastane usulü ekler nasıl yapılır?

Kendi küçük, lezzeti büyük pastane usulü ekler yapmaya ne dersiniz?

Dışarda tüketmeyi belkide en çok sevdiğimiz krema dolgulu ekler pastayı evde yapmayı denediniz mi hiç? Evde kendi ekler pastanızı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeleri bir araya getirdik! Evde ekler pasta nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arayanlar için işte! Evde kendi ekler pastanızı yapabilmeniz için ihtiyacınız olan o malzemeler! Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeleri;

Hamuru için;

100 gr tereyağı, 1,5 su bardağı su, 1,5 su bardağı un, 4 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı toz şeker, bir çimdik tuz,

Kreması için;

4 su bardağı süt, 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yumurta, 1 paket toz krem şanti

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