Kayseri yağlaması nasıl yapılır bu tarife bayılacaksınız!

Dünya mutfakları bir yana Türk mutfağı bir yana. Her yöremizden, şehrimizden, evimizden ayrı bir lezzet şahanesi çıkıyor. Bunlardan biri de Kayseri'nin en güzel yemeklerinden şebit. Yağlama ve Kayseri yağlaması adıyla da biliniyor. Peki Türk mutfağının dillere destan tariflerinden birini akşam sofralarınızda yer vermek istiyorsanız Kayseri yağlamasını denemeye ne dersiniz? Kayseri yağlaması tarifini sizler için bir araya getirdik. Kayseri yağlaması hakkında bilgi edinmek isteyenler için malzemeler ve yapılış aşaması sizler için. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Hamuru için;

7 su bardağı un, yaklaşık 3 su bardağı ılık su, bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuz

Kıymalı harç için;

Yarım kilo kıyma, 3-4 adet büyük boy domates, yarım demet maydonoz, bir çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı;

Yoğurma kabına aldığımız una maya, şeker ve tuzu ekliyoruz. Kontrollü bir şekilde suyunu ilave ederek kulak memesi kıvamında ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Üzerini kapatıp yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Bir cay bardağı sıvı yağ aldığımız tavada yarım kilo kadar kıymayı kavuruyoruz. Biber salçası, toz biber ve robottan geçirilmiş üç adet domatesi kıymaya ekleyip tuzunu da ayarladıktan sonra kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. (Domateslerin suyunu çok çektirmeyin) Mayalanan hamurumuzdan 12 ila 16 adet beze yapıyoruz. Oklava ile tabak büyüklüğünde açıp teflon tavada pişiriyoruz. Servis tabağına aldığımız lavaşa kıymalı harçtan sürerek dört-beş kat hazırladığımız yağmaları süzme yoğurt eşliğinde tatmanızı tavsiye ederiz.