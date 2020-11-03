İzmir depreminin şiddeti iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı
İZMİR'deki deprem anı; Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen deprem, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Görüntülerde; binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturmaları yer alıyor.
Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.
Öte yandan; Bergama ilçesinde bir iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde de depremin şiddeti ve çalışanların panik halleri görülüyor.