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Elif'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yeni görüntüleri yayınlandı. Minik Elif'in tedavisi sürerken bir yandan oyuncaklarıyla oynayıp bir yandan da boyama yaptığı görüldü.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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