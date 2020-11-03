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MEDYA

Mucize Doktor 36. bölüm 2. fragmanı

Mucize Doktor dizisi 36. yeni bölümüyle 5 Kasım 2020 Perşembe akşamı FOX'ta olacak. Mucize Doktor'un bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Mucize Doktor 36. bölüm2.  fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un yeni bölümünde neler yaşanacak? Mucize Doktor 5 Kasım 2020 Perşembe akşamı FOX'ta...

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel hastanede yaşadıkları...

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